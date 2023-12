Giulia Cecchettin, insulti e minacce web al papà e alla sorella: presentate le prime querele

La famiglia di Giulia Cecchettin ha già presentato due denunce per gli insulti sul web nei confronti della studentessa uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta e per le minacce ricevute. Il legale di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, ha confermato all'ANSA di aver presentato una querela per diffamazione alla Polizia postale per i messaggi contenenti decine di frasi di odio. Una seconda querela per diffamazione è stata fatta invece nei confronti del consigliere regionale Stefano Valdegamberi che in un post aveva scritto che Elena, la sorella di Giulia, "ha simboli satanici e fa la recita".