Giulia Cecchettin morta dissanguata. Turetta, "La volevo per me"

'L'amavo, la volevo per me, non accettavo che fosse finita'. È il senso delle parole che avrebbe detto al pm Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin, nell'interrogatorio di venerdì durato nove ore. Il 21enne, come già fatto nelle dichiarazioni al gip, avrebbe affermato di voler 'pagare e scontare la pena per le mie responsabilità di un'omicidio terribile'. intanto, i funerali di Giulia si svolgeranno martedì 5 dicembre alle 11.00 nella Basilica di Santa Giustina a Padova.

Lo si legge nelle epigrafi affisse a Vigonovo, il paese della ragazza. Il nulla osta della Procura al rilascio della sala alla famiglia, dopo l'autopsia di ieri, è atteso in queste ore. Santa Giustina è una chiesa capace di ospitare migliaia di persone, affacciata su Prato della Valle, una piazza vastissima che permetterà a molti di seguire la cerimonia, su maxi schermi, anche all'esterno della basilica.