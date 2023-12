Giulia: Turetta incontra i genitori. Altre due donne uccise in Italia

Un incontro tra Filippo Turetta e i suoi genitori è in programma per oggi nel carcere di Verona. Ieri davanti al gip il giovane ha confermato spontaneamente di aver ucciso Giulia Cecchettin. "Non voglio sottrarmi alle mie responsabilità: voglio pagare ciò che sarà giusto", ha detto.

Per il 22enne sarà difficile in questa fase del procedimento, ancora in indagini, ottenere che venga disposta una perizia psichiatrica per accertare l'eventuale incapacità, anche parziale, di intendere e volere al momento dei fatti. Allo stato nessuna istanza sul punto è stata depositata dalla difesa al gip. Nelle sue dichiarazioni spontanee di ieri, davanti alla giudice Benedetta Vitolo, con cui ha ammesso l'omicidio dicendosi "affranto" e pronto a "pagare" per le sue responsabilità, Turetta ha messo anche nero su bianco altri elementi che potrebbero far ritenere che la linea difensiva punterà, da un lato, ad escludere la premeditazione, su cui la Procura di Venezia ha diversi indizi, e dall'altro a verificare eventuali vizi di mente del giovane.

Se nel processo fosse riconosciuta un'incapacità totale verrebbe assolto per la non imputabilità, mentre un vizio parziale porterebbe ha uno sconto di pena. "Sto cercando di ricostruire nella mia memoria - ha detto Filippo - le emozioni e quello che è scattato in me quella sera"



E intanto in Italia si registrano altri due femminicidi: a Salsomaggiore Terme un'indiana è stata uccisa con una mazza da cricket dal marito; ad Andria un uomo ha accoltellato la moglie di 42 anni, davanti ai figli di 6 e 11 anni. L'ha colpita più volte all'addome e al torace con un coltello. Poi ha chiamato il 118 e ha detto: "Ho ucciso mia moglie".