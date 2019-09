Giuseppe Conte a Bruxelles: penalità per chi non parteciperà alla ripartizione dei migranti

Patto sui migranti e sulla crescita con l'Europa. È questo il bilancio della prima missione di Conte a Bruxelles, con il premier che dopo l'incontro con il presidente del Consiglio Ue uscente Tusk annuncia 'una penalità per chi non parteciperà alla ripartizione dei migranti'. Il meccanismo dei rimpatri dovrà essere gestito dall'Europa. E in una lettera pubblicata sul 'Quotidiano del sud, Conte assicura che il governo sta lavorando a "un piano strutturale di rilancio del Mezzogiorno che sarà parte integrante del 'Patto con l'Europa proposto ieri a Bruxelles. Intanto, a Roma, slitta la nomina di viceministri e sottosegretari del governo. La lista non è pronta.