Grave tamponamento a Vergiano, conducente incastrata nelle lamiere [fotogallery]

Grave incidente su via Marecchiese, a Vergiano. A scontrarsi un'auto e un mezzo pesante che viaggiavano entrambi in direzione Rimini. L'auto, una Seat Arona, per cause ancora al vaglio della Polizia locale di Rimini, è finita incastrata sotto il telaio della parte posteriore dell'autocarro con gru. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per liberare la conducente, una 28enne residente poco distante dal luogo del sinistro, dalle lamiere. La donna, trasportata poi in ospedale dai sanitari del 118, è rimasta sempre cosciente. Pesanti le ripercussioni sul traffico; si viaggia infatti a senso unico alternato per facilitare la rimozione di mezzi e detriti dall'asfalto e i rilievi del caso.