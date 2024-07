Gravi danni per maltempo al Nord, 500 interventi dei VVFF solo in Lombardia

Forte vento, pioggia e grandine nel milanese hanno impegnato i vigili del fuoco per tutta la giornata di venerdì: 520 gli interventi fatti in Lombardia, tra Milano, Varese, Como e Lecco

Sono stati 280 gli interventi in Piemonte, in particolare nelle province di Vercelli, Biella, Novara e nel verbanese, dove una frana composta da massi, tronchi d'albero e fango si è riversata su un tratto della SS 631, pregiudicandone la percorribilità: nessuna persona coinvolta, evacuate per precauzione 150 persone, ospiti di un campeggio a valle della strada.

Stamattina un briefing operativo per le valutazioni sulla sicurezza dello scenario in previsione dei lavori di sgombero dei detriti e l’eventuale rientro dei turisti al campeggio. Maltempo anche in provincia di Pordenone, dalla tarda mattinata di ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi a seguito del forte vento che ha interessato il territorio: 207 gli interventi svolti prevalentemente per alberi pericolanti.



Molti alberi caduti e ramaglie finiti sulle strade in alcune zone del Friuli e di Ronchi dei Legionari, e un traliccio telefonico abbattuto nel Comune di Corno di Rosazzo su Strada Abbazia. Strade interrotte nella stessa zona e danni alla segnaletica verticale. Sono i disagi causati dal maltempo in Fvg dove nelle ultime 12 ore ci sono stati vari e brevi rovesci sulle Alpi Giulie.