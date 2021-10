Green pass obbligatorio: nessuna irregolarità nelle 23 sedi degli uffici comunali

Da oggi è scattato l’obbligo del green pass per entrare nei luoghi di lavoro. Nelle 23 sedi degli uffici comunali di Rimini, è stato applicato, senza il verificarsi di alcuna criticità, il provvedimento che ha imposto alle pubbliche amministrazioni una importante riorganizzazione per il rispetto delle nuove disposizioni. All’ingresso di ognuna delle 23 sedi un addetto, attraverso un dispositivo dotato di specifica app, ha accertato la validità e il possesso del green pass indistintamente a tutto il personale dipendente, a tutti i soggetti esterni che svolgono servizio lavorativo nei locali dell’ente e ai titolari di cariche elettive che hanno fatto ingresso nelle sedi comunali, nel rispetto della tutela della privacy richiesta dal legislatore.

Alle ore 13 ai controlli nessuno è risultato sprovvisto della certificazione verde e l’attività di verifica si è svolta in modo regolare e senza alcun intoppo.









Sul piano del rapporto di lavoro, l’assenza ingiustificata determinata dall’assenza del green pass non comporta responsabilità e quindi sanzioni disciplinari in capo al dipendente, che invece sono previste qualora il personale sprovvisto della certificazione verde Covid-19 facesse ingresso, nonostante il divieto di accesso, nel luogo di lavoro: prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui applicazione compete al Prefetto. Identica sanzione pecuniaria è prevista anche per i dirigenti responsabili che non svolgeranno i controlli sul rispetto degli obblighi: