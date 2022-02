“Ho una pistola ed un fucile vi ammazzo tutti”, minaccia i condomini. Denunciato dalla Polizia Locale

Teneva un comportamento aggressivo nei confronti dei vicini di casa, minacciandoli al grido: “Ho una pistola ed un fucile vi ammazzo tutti”, finchè i condomini, allarmati, hanno chiamato la Polizia Locale di Rimini. Durante la perquisizione l'uomo si è mostrato molto collaborativo e, a specifica richiesta degli agenti se fosse in possesso di armi, ha spontaneamente consegnato una pistola simil-Beretta e relative munizioni in piombo che teneva all'interno di un cassetto chiuso a chiave. Gli agenti, inoltre hanno notato sul tavolo una sostanza di colore bianco ed una cannuccia che non lasciavano dubbi sull'uso recente di sostanze stupefacenti.

Alla richiesta degli agenti, l’uomo ha inoltre consegnato un barattolo che conteneva 13 grammi di marijuana. Il cittadino italiano è stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà e segnalato alla Pefettura per il possesso di sostanza stupefacente.