I candidati riminesi per la Camera: è sfida tra Gnassi, Morrone, Gennari e Petrillo

Si sono ufficialmente chiusi i termini per presentare le candidature in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Saranno 43 i parlamentari che verranno eletti in Emilia-Romagna: 29 deputati e 14 senatori.

Quasi sicuro in Parlamento è l'ex sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, candidato Pd dell'uninominale alla Camera oltre che capolista nel proporzionale.

Il centrodestra, all'uninominale per la Camera, candida Jacopo Morrone (Lega) che, in un post, si dice “fiero” di essere candidato in una città di cui “ho approfondito per anni dinamiche e problemi come segretario della Lega Romagna”. Per l'uninominale al Senato, collegio di Rimini e Forlì-Cesena, correrà l'esponente di Fratelli d'Italia Marta Farolfi. Mimma Spinelli, vice sindaca di Coriano, sarà al quarto posto nel listino del collegio riminese per il senato. Beatriz Colombo, consigliera comunale di Riccione, sarà invece candidata nella circoscrizione plurinominale Emilia-Bologna. Per la Lega, Elena Raffaelli è candidata al quarto posto del collegio plurinominale della Camera, che unisce Romagna a e Ferrara; mentre per il Senato ci sono Cristiano Mauri, assessore a Bellaria, e Veronica Pontis, già candidata sindaca a Misano. Per Forza Italia, il senatore uscente Antonio Barboni sarà capolista al proporzionale al Senato nel collegio Emilia-Romagna 1; capolista alla Camera Rosaria Tassinari; mentre per il Senato corrono la parlamentare Anna Maria Bernini e Elena Vannoni, vice sindaca di Novalfetria.

Nomi conosciuti anche per il Movimento 5 Stelle. Nel collegio uninominale per la Camerta, scelto Mariano Gennari, ex sindaco di Cattolica, presente al terzo posto anche nel collegio plurinominale, dove compare anche Simona Domeniconi. Capolista al Senato all'uninominale e numero uno al plurinominale, la colonna M5s Marco Croatti.

L'avvocato Alessandro Francesco Petrillo è la scelta di Azione - Italia Viva per l'uninominale alla Camera, mentre l'avvocato cattolichina Elena Leardini è candidata all'uninominale del Senato.