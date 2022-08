I leader politici si ritrovano tutti al Meeting per un momento di riflessione congiunta

Non è certo scena di tutti i giorni, vedere i protagonisti della campagna elettorale agostana, seduti tutti insieme attorno ad uno stesso tavolo, rilassati al sole. Il Meeting offre anche questo, un momento di riflessione congiunta, senza schiamazzi, i leader infatti erano i relatori dell'incontro principale, durato oltre due ore, organizzato dall'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà: “Nella diversità, per il bene comune”, questo il titolo, dove si sono affrontati i temi più caldi, dall'educazione al lavoro, ognuno con la propria ricetta. Diverse anche le dichiarazioni, prima, rilasciate alla stampa, l'unica a non farle Giorgia Meloni, per la prima volta in presenza al Meeting, nonostante la platea le abbia riservato un'ottima accoglienza. Citando Giovanni Paolo II, la presidente di Fratelli d'Italia ha ribadito la sua sul reddito di cittadinanza. Applausi anche per Luigi Di Maio, quando ha fatto notare che non bisognava far cadere il governo Draghi nel momento più drammatico. Ma non sono mancati riferimenti al voto del 25 settembre, tra promesse elettorali e impegni annunciati. E a chi gli chiedeva spiegazioni sulla parola “Credo”, forse di ispirazione religiosa, nella sua campagna elettorale, Matteo Salvini spiega.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente Fratelli d'Italia, e di Ettore Rosato, presidente Italia Viva, e le interviste a Luigi Di Maio, ministro degli Esteri; Antonio Tajani, vice presidente Forza Italia; Enrico Letta, segretario Partito Democratico; Maurizio Lupi, capo politico Noi Moderati, Matteo Salvini, senatore Lega