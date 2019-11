I sindaci del Montefeltro perorano la causa di Sassofeltrio e Montecopiolo per il distacco dalle Marche

Nuova audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato per il distacco dei comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo dalla regione Marche e il conseguente approdo nella provincia di Rimini. Presenti i sindaci Stefano Zanchini di Novafeltria, Mauro Giannini di Pennabilli, Leonardo Bindi di San Leo e Fabiano Tonielli di Casteldelci che – segnalano i parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli – hanno perorato con diverse argomentazioni la causa della popolazione dei due Comuni. Hanno chiesto che vengano accordate dignità e ascolto agli appelli dei due Comuni ormai vecchi di anni. In Prima Commissione è stato sentito anche il direttore Confcommercio Pesaro Amerigo Varotti, che ha invece espresso motivazioni contrarie. Al termine delle audizioni, il senatore del Movimento Cinque Stelle Ugo Grassi si è espresso a favore del passaggio, rimarcando che l'iter referendario debba trovare la sua ordinaria conclusione.