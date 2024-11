I Vigili del Fuoco di Bologna presentano i nuovi visori NVG

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha raggiunto un importante traguardo tecnologico con la piena operatività nell’utilizzo dei visori NVG (Night Vision Goggles), ora impiegati anche per operazioni con verricello dal reparto volo di Bologna. Questa innovazione rappresenta un passo decisivo per migliorare l’efficacia degli interventi in condizioni di scarsa visibilità, ampliando la capacità operativa in scenari notturni e in aree isolate o colpite da calamità naturali.

L’introduzione di questa tecnologia avanzata è il risultato di un programma di aggiornamento e formazione intensiva, svolto con il supporto della Leonardo Training Academy, che ha preparato il personale aeronavigante a rispondere in modo rapido e sicuro alle emergenze più complesse. I visori NVG permettono una visione chiara in condizioni di luce limitata, garantendo maggiore sicurezza per gli operatori e una maggiore precisione durante le missioni critiche.

Uno sviluppo, voluto dal capo del Corpo, Carlo Dall’Oppio, che consolida ulteriormente l’impegno dei Vigili del Fuoco a fornire un servizio d’eccellenza alla comunità, migliorando la capacità di intervento in situazioni difficili come quelle legate a eventi meteo estremi che hanno colpito la regione negli ultimi anni.