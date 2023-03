“Il ballo liscio diventi patrimonio Unesco”, l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna dà ok alla risoluzione

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, all'unanimità, ha approvato una risoluzione perché il liscio diventi patrimonio immateriale dell’unanimità. In pratica si chiede che il Ministero della Cultura promuova, si legge in un comunicato, “anche attraverso bandi, finanziamenti e iniziative culturali, la diffusione del ballo liscio soprattutto tra i giovani e a valorizzare il ballo liscio come patrimonio culturale del territorio emiliano-romagnolo attraverso i portali web ufficiali, sia informativi sia turistici, della Regione e con la collaborazione degli enti locali”. "Il riconoscimento di questo peculiare genere musicale – si legge ancora – avrebbe una risonanza internazionale, tale da garantire un ritorno di immagine, economico, culturale e turistico di grande impatto per la nostra terra, oltre alla grande opportunità di generare occupazione nel settore musicale". La prima firma è di Federico Amico (ER Coraggiosa), ma è stata siglata anche da Roberta Mori (Pd), Massimiliano Pompignoli (Lega) e Stefania Bondavalli (Lista Bonaccini). Durante i lavori in Aula, si sono poi aggiunti tra i firmatari dell’atto di indirizzo anche i consiglieri Massimo Bulbi e Marco Fabbri (Pd) e Simone Pelloni (Lega). Fra i promotori, ha sottolineato Federico Amico, anche numerosi artisti e molti sindaci del territorio.