Il Coriano Wine Festival celebra il Sangiovese

Il Sangiovese, Re dei vini in Romagna, al centro del Coriano Wine Festival, rassegna in programma sabato 19 e domenica 20 agosto - organizzata dalla Pro Loco, patrocinata dal Comune e sostenuta dalla Regione -, fiera del vino da 55 anni una costante nel ventaglio degli eventi corianesi e oggi rinnovata nella formula resa ancor più accattivante per visitatori locali e turisti. Novità affidate a Francesco Falcone che porterà sul territorio i migliori produttori di vini romagnoli, da Bologna a Rimini, passando per Ravenna e Forlì-Cesena. E poi proposte gourmet, mostra-mercato, laboratori di degustazione; e per approfondire la storia del celebre vino rosso, simbolo della Romagna, il convegno dal titolo “Sangiovese: indagine su un vitigno al di sopra di ogni sospetto”, fissato nella giornata di sabato.

“Una ghiotta occasione per venire a Coriano” – rimarca il Presidente Pro Loco, Fabio Cavola, che non lascia nulla al caso: nelle strade del centro risuoneranno sonorità jazz e soul, e non mancheranno le specialità gastronomiche preparate con materie prime di aziende dei territorio.

Sangiovese che in provincia di Rimini occupa il primo posto tra le superfici vitate nel 2022 con 1013,7 ettari rispetto ad altri vitigni. Fondamentale per l'amministrazione comunale è rafforzare il rapporto tra agricoltura e turismo.

Nel video le interviste a Francesco Falcone, curatore Coriano Wine Festival; Anna Pazzaglia, Assessore al Turismo Comune di Coriano; Gianluca Ugolini, Sindaco di Coriano.