Il governo approva il decreto clima: fondo da 450 milioni di euro

Manifestazioni per il clima

A pochi giorni dalle imponenti manifestazioni di protesta dei giovani sui cambiamenti climatici, il consiglio dei ministri approva un decreto clima per il quale stanzia 450 milioni di euro, tutti provenienti dalle aste verdi, il sistema di scambio delle emissioni di gas serra nella Unione Europea. Tali aste, ha spiegato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, crescono di anno in anno, dunque il decreto è una norma che si autofinanzia. Dunque buono mobilità fino a 255 milioni di euro, ma anche fondo di 40 milioni per le corsie preferenziali dei comuni, ed un altro di 20 milioni per realizzare il trasporto scolastico sostenibile con mezzi ibridi e elettrici. E a proposito di scuola, il governo ha dato via libera anche al decreto che prevede la stabilizzazione di 24mila docenti precari attraverso un concorso straordinario e che conferma l'intesa raggiunta dal ministro dell'Istruzione Fioramonti coi sindacati il primo ottobre scorso.

Nel video l'intervista a Sergio Costa, ministro dell'Ambiente