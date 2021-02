Il governo Draghi pone la prima fiducia in Senato, sul decreto Milleproroghe

Primo impegno europeo per Mario Draghi, mentre il M5S è ancora alle prese coi dissidi interni. Primo Consiglio Europeo per il presidente del Consiglio Draghi, che ha già parlato col presidente francese Macron in vista del vertice. Chiusa la partita di sottosegretari e ministri, l'esecutivo ha posto la sua prima fiducia in Senato, sul decreto Milleproroghe, mentre i vari ministri iniziano l'attività. Al ministero dello Sviluppo Economico per esempio, il ministro Giorgetti ha incontrato il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, il presidente dell'Aifa Giorgio Palù e il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, per parlare della possibilità di produrre vaccini anti-Covid in Italia, ed evitare di dipendere da aziende straniere che rivedono continuamente al ribasso le consegne.







Nel panorama politico però è sempre il M5S e le sue divisioni a tenere banco: 20 i deputati che alla Camera hanno votato contro il governo Draghi, la maggior parte dei quali ha già composto un nuovo gruppo, chiamato “Alternativa c'è”. L'ex viceministro Buffagni parla di gestione disastrosa del Movimento, e mentre altri tra deputati e senatori abbandonano, in una intervista a Repubblica Luigi Di Maio dice che sarebbe “veramente felice di un passo avanti di Giuseppe Conte dentro il M5S”, ed anche il neo sottosegretario Di Stefano chiede l'ingresso formale dell'ex presidente al vertice del Movimento. E visto che i dissidenti sono stati espulsi, la forza parlamentare si è ridimensionata, gli schieramenti composti da Lega e Forza Italia da una parte, e M5S, Partito Democratico e Leu dall'altra, sono sostanzialmente pari, con la conseguenza che i gruppi minori, come Italia Viva o il nuovo gruppo degli Europeisti, potrebbero tornare ad essere l'ago della bilancia.