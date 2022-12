Il governo italiano delinea la manovra, salta la norma sul Pos

Giancarlo Giorgetti delinea il maxiemendamento con cui si ritocca la Manovra economica: con "misure di carattere sociale significative". L'interlocuzione con l'Ue spinge il Governo a eliminare dalla Legge di bilancio la soglia di 60 euro per l'utilizzo del Pos. Si allarga la platea per il taglio di 3 punti del cuneo fiscale. Salgono a 600 euro le pensioni minime per gli over 75. Il Reddito di cittadinanza sarà per 7 e non 8 mensilità. I mutui ipotecari potranno tornare dal tasso variabile al fisso. Proroga della Cilas per il Superbonus.