Il governo italiano pronto a varare misure di sostegno per le Marche colpite da alluvioni

In Italia il Consiglio dei ministri convocato alle 20.30 per varare la manovra di bilancio. Tante le anticipazioni. Nel pomeriggio l'ordine del giorno della riunione di governo è stato integrato anche con le misure urgenti in materia di accise e iva sui carburanti, sconto finora stabilito con proroga su proroga, ma anche di sostegno ai territori della Regione Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici.

Gli occhi sono comunque puntati sulla manovra, da 32 miliardi, la prima varata dal governo Meloni. Tante le ipotesi già uscite e discusse, dall'azzeramento dell'Iva sui beni di prima necessità come pane, pasta e latte, alla quota 103 per le pensioni, 41 di versamenti e 62 di età. Dal taglio del cuneo fiscale fino al 3% per i redditi più bassi alla flat tax al 15% per autonomi e partite Iva fino a un tetto di 85mila euro.

Per il presidente di Confindustria Carlo Bonomi “manca un intervento forte: serve un intervento choc”. Anche le opposizioni sono critiche, il M5S promette battaglia se il reddito di cittadinanza dovesse essere decurtato dopo 18 mesi di assegno, come sembra, mentre Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra, lamenta il mancato attacco agli extraprofitti delle compagnie energetiche, “che andavano presi e restituiti a imprese e famiglie. Invece la manovra – conclude – è infarcita di condoni, piccoli bonus e comiche ideologiche”, riferendosi anche alla proposta Lega, peraltro osteggiata anche in maggioranza, di elargire fino a 20mila a chi decide di sposarsi, ma solo in Chiesa.

In casa Pd, Stefano Bonaccini rompe gli indugi e annuncia di volersi candidare a segretario del partito: la sua competitor potrebbe essere Elly Schlein, già vice presidente nella sua Regione.