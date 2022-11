Il grande cuore di riccionesi e ospiti della città: 5mila euro per Cuore 21

Un assegno da 5.000 euro destinato alla cooperativa riccionese 'Cuore 21' che, lo scorso 7 ottobre, ha perso in un incidente stradale sulla A4 a San Donà di Piave, nel Veneziano, il volontario e ex sindaco di Riccione, Massimo Pironi, l'educatrice Romina Bannini e cinque ospiti, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri. A raccogliere la somma volontari dell'associazione 'Famija Arciunesa', della Croce Rossa Italiana e i ragazzi del 'Centro 21' che, per oltre due mesi, durante quattro weekend, si sono alternati, nella centralissimo Viale Ceccarini per cuocere e vendere castagne, a riccionesi e turisti. Inizialmente parte dell'incasso era stato destinato alla Croce Rossa per l'acquisto di alcuni mezzi ma è stata proprio la Croce Rossa a decidere di lasciare tutti i proventi dell'iniziativa benefica alla cooperativa che si occupa cooperativa che si occupa di assistenza a giovani affetti da sindrome di Down e disabilità.

"Queste associazioni sono il nostro orgoglio - osserva in una nota la sindaca, Daniela Angelini -: Riccione è una grande famiglia e il valore della solidarietà da noi è fortemente radicato". Ora, spiega Cristina Codicè, presidente di 'Centro 21' che, nell'incidente ha perso la figlia, Maria, "stiamo cercando di riprogrammare tutta la nostra attività in funzione delle forze di cui possiamo disporre. Abbiamo bisogno di spazi ma anche di strumenti. L'associazione sta crescendo molto e necessità di luoghi idonei anche in funzione delle varie patologie da trattare: i servizi che ci vengono richiesti sono davvero tanti".