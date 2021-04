Il ministro Speranza: "In arrivo milioni di vaccini, ci sono le basi per una svolta"

Alla Camera dei Deputati l'informativa urgente del ministro della Salute Speranza sui vaccini. “Ci sono le basi – ha detto – per una svolta”. Ho sempre detto la verità sulla pandemia, anche quando era scomoda, ha esordito il ministro, parlando di obbligo civile e morale. Ora possiamo avere gli elementi per una fase nuova. Non nega ritardi ed errori di negoziazione nei contratti, anche con AstraZeneca, con la quale proseguono le discussioni per gli inaccettabili rallentamenti nelle consegne. “Ma abbiamo bisogno anche delle loro dosi”, ha aggiunto. E' vaccino efficace e sicuro, ha proseguito, che salva vite, “ma davanti ai dubbi l'arma più efficace è la trasparenza”.









Sulla sospensione di Johnson&Johnson, spiega che sono stati riscontrati 6 eventi trombotici avversi su 7 milioni di somministrazioni: seguiamo con attenzione l'analisi dei dati, comunica Speranza. A chi dice che abbiamo adottato misure troppo severe, conclude, ricordo che abbiamo ancora il 41% delle terapie intensive occupate da ammalati Covid, dopo ben 4 settimane di chiusure. Ora partirà una pianificazione, per poter riaprire in sicurezza nei prossimi due mesi. Le linee guida saranno discusse nella conferenza delle regioni, poi nell'incontro col Governo.

Nel video gli interventi alla Camera di Roberto Speranza, ministro della Salute