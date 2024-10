Il ministro Urso sul Piano Mattei: "Svilupperemo l'Africa grazie all'intelligenza artificiale"

L'elezione di un giudice della Corte Costituzionale offre lo spunto alle opposizioni che, unite, hanno deciso di non votare il candidato prescelto dal centrodestra, ossia Francesco Saverio Marini, già consigliere giuridico di Palazzo Chigi e dunque considerato fedelissimo di Giorgia Meloni. Per la segretaria del Pd Elly Schlein si tratta di una forzatura, di atteggiamento proprietario delle istituzioni da parte di Meloni. In seduta comune serve però il quorum di tre quinti, ossia 363 voti.

Intanto alla Stampa Estera è arrivato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha parlato del secondo G7 sull'industria, in programma qui a Roma il 10 ottobre, dove si parlerà di Piano Mattei che sta diventando sempre più concreto.

Nel video l'intervista a Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy