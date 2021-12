Il Ponte Verucchio riapre a doppio senso. Nella sede della Provincia di Rimini il punto sulla viabilità della Valmarecchia

Seduti al tavolo c'erano il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, i sindaci della Valmarecchia e il progettista incaricato Edoardo Preger. Al centro della riunione la riapertura del Ponte Verucchio a doppio senso di marcia, senza limitazioni di peso: uno snodo fondamentale, che unisce le due sponde del fiume Marecchia. Poi il punto sulla viabilità della Valmarecchia: in programma interventi su circa 150 ponti e l'asfaltatura di diverse strade, oltre a nuovi collegamenti. Infine, sulla Strada statale Maracchiese, lo studio di fattibilità degli interventi di miglioramento infrastrutturale per rendere il traffico il più scorrevole possibile. Un piano di investimento da 62 milioni di euro per gestire un totale di 480 km nella Provincia. Sono già stati fatti interventi sul 51% delle strade e ora si arriverà al 74%. "Stiamo facendo un focus sulla aree interne - spiega Riziero Santi, presidente della Provincia -, sull'alta Valmarecchia e la Valmarecchia in generale. Con un intervento da 4 milioni di euro abbiamo riaperto il Ponte Verucchio. Stiamo investendo 32 milioni per le strade, 30 milioni per i ponti, 15 di manutenzione e 15 per il rifacimento dell'asfalto". "Sono interventi necessari da tempo - continua Edoardo Preger, architetto progettista -. E' chiaro però che siamo in un territorio fragile e quindi qualsiasi intervento va studiato con la massima attenzione".

Nel video le interviste a Riziero Santi, presidente della Provincia di Rimini, e Edoardo Preger, architetto progettista