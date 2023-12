Il sindaco di Rimini Sadegholvaad: "Il governo sia neutrale sulla Capitale Cultura"

Con una lettera di auguri natalizi indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha colto l'occasione per esprimere i propri dubbi sulla neutralità del governo riguardo alla corsa a Capitale italiana della cultura 2026.

Tra le candidate vi è anche il capoluogo romagnolo, amministrato dal centrosinistra. Il primo cittadino presenta "un piccolo e personale dubbio" riguardo a una dichiarazione della premier per il 91esimo compleanno della città di Latina in cui sottolineerebbe come la sua candidatura alla stessa competizione di Rimini dimostra che la città laziale ha idee e voglia di crescere, di porsi al centro della vita italiana e di farsi conoscere attraverso le sue energie più belle e positive.

"Concetti sicuramente condivisibili e complimenti meritati, ma mi permetta di chiederle - prosegue Sadegholvaad -: è un messaggio oggettivo e neutro a esaltare il valore di tutta la provincia italiana autentica spina dorsale del Paese, oppure si tratta di un endoserment sotto mentite spoglie?". "Oramai da molti mesi si rincorrono nei corridoi della politica voci incontrollate", prosegue il primo cittadino del Partito democratico, "che indicano la/le sicura/e vincitrici del titolo, grazie a 'benedizioni' governative. Credo di non essere il solo a chiedere una semplice, banale rassicurazione: si parte tutti alla pari. A prescindere dallo schieramento politico o dalla provenienza geografica".