"Il sorriso di Willy": il videoclip realizzato in ricordo di Willy Monteiro Duarte

Una musica toccante, un testo profondo per ritrarre alla perfezione il profilo umano e caratteriale del giovane Willy. Il videoclip, realizzato da Riccardo De Angelis e Mauro Passa è stato creato per ricordare Willy e sensibilizzare sull'argomento in modo che atti del genere non si ripetano.





Grazie all'aiuto degli amici e della famiglia, spiega Riccardo De Angelis, abbiamo potuto anche raccogliere video e foto di Willy che ne ritraessero a pieno il suo carattere gentile e solare.

Il videoclip integrale

Nel servizio l'intervista a Riccardo De Angelis (Regista)