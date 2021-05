Il sottosegretario alla Salute Sileri: "Mascherine all'aperto? Via con 30 milioni di vaccinati"

Pierpaolo Sileri

Secondo il sottosegretario alla Salute Sileri la mascherina all'aperto si potrà togliere quando saranno almeno 30 milioni con almeno una dose di vaccino, ossia metà della popolazione target. Dopo 3 settimane, ha aggiunto, si ha una buona protezione, “dunque anche la mascherina all'aperto dove non c'è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca – ha aggiunto – e rimetterla quando c'è assembramento e rischio”. Il sottosegretario è anche favorevole alla riapertura dei centri commerciali nel fine settimana.









Intanto è di poco più di 5000 l'incremento sui casi totali (5.080), dato l'esiguo numero di tamponi da fine settimana (130.000). Scendono le terapie intensive (2.158, -34; 15.427 ricoveri ordinari, +7), risalgono a quasi 200 le vittime (198, 123.031 totali). In Emilia Romagna partite oggi le prenotazioni, e prime somministrazioni, per i 55-59enni: alle ore 11 fissati già 61mila appuntamenti, un quinto del target totale. Giovedì potranno fissarlo, dai medici di base, i 50-54enni. Sono 471 i nuovi positivi, su poco più di 11mila tamponi; invariate da ieri le terapie intensive (187), lieve aumento per i ricoveri ordinari (1.357, +22). 9 i decessi, nessuno a Piacenza, Ravenna e Rimini, dove sono 49 i casi in più. A Londra si fissano le tappe delle prossime riaperture dal 17 maggio: ristoranti e pub dovrebbero riprendere il servizio all'interno e si potrà ampliare fino a 30 il numero di invitati e ospiti consentiti a matrimoni, funerali, eventi privati. In 24 ore solo 2 i morti per Covid censiti nel Regno Unito.