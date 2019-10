Il turismo digitale vale 15,5 miliardi di euro

Salgono progressivamente in Italia gli acquisti digitali per turismo e viaggi: nel 2019 raggiungono i 15 miliardi e mezzo di euro con una crescita prevista che si conferma del 9%, come nel 2018. Prevalgono ancora le prenotazioni effettuate da desktop ma oggi quasi una transazione su 4 avviene tramite smartphone, che fa segnare un rialzo del 32% rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge da uno studio del Politecnico di Milano presentato al TTG Travel Experience, in corso a Rimini. I trasporti si confermano la categoria principale, seguiti da alloggi, pacchetti e tour.

E a proposito di trend digitale, va all'Alto Adige “l'oscar” per la regione con la migliore reputazione online, assegnato da Travel Appeal. Il Trentino risulta il più accogliente, la regione più amata dai turisti stranieri è invece il Veneto, la più recensita le Marche. Secondo i turisti stranieri e non, poi la regione dove si mangia meglio è la Toscana, mentre alla Puglia va il premio Be Active, le sue sono le più apprezzate esperienze outdoor.