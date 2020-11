Il vaccino Oxoford-AstraZeneca sarà testato a Bologna e Modena

Due centri di eccellenza dell'Emilia-Romagna saranno in prima linea nella sperimentazione del vaccino Oxford-AstraZeneca, una delle ricerche più avanzate contro il Coronavirus. "I test - annuncia il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini - inizieranno a dicembre al Sant'Orsola di Bologna e nelle strutture dell'azienda ospedaliera-universitaria di Modena. Naturalmente seguendo procedure validate e controllate secondo gli standard internazionali, che potranno fornirci un contributo fondamentale per sconfiggere la pandemia".





"Grazie ancora ai professionisti della nostra sanità e al loro sforzo impagabile - sottolinea il governatore, in convalescenza per la polmonite bilaterale da Covid-19 - Per aiutarli, continuiamo tutti a osservare le misure di sicurezza. Non possiamo mollare ora. Insieme ce la facciamo".