Il virologo Crisanti: "In Lombardia è mancata la diagnosi: c'è un iceberg nascosto di casi"

Il virologo Andrea Crisanti ha spiegato alla Stampa Estera come ha funzionato il “modello Veneto”, che ha consentito di individuare più malati e di curarli. Perché la percentuale di mortalità in Lombardia è stata del 14% circa e nel vicino Veneto solo del 3%? E' mancata la diagnosi, dice Crisanti. Particolarmente duro l'attacco all'Oms, di cui ammette di non aver seguito le direttive Non sappiamo se e quanto il clima influisca, continua, ma volendo fare analogie con altri coronavirus, questi hanno perso la capacità di trasmissione o l'hanno molto diminuita durante la stagione estiva, e l'andamento nel sud Italia sembrerebbe farlo prevedere, anche se non è ancora dimostrato, chiarisce Crisanti. E per la fase 2?

Nel video gli interventi del professor Andrea Crisanti, microbiologo dell'Università di Padova