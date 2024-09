INDICE CRIMINALITÀ IlSole24ore: reati in aumento, Rimini sul podio per furti ed estorsioni

IlSole24ore: reati in aumento, Rimini sul podio per furti ed estorsioni.

Consueta indagine statistica de Il Sole24 ore, che apre la pagina del lunedì sui dati di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno. In Italia, lo scorso anno, sono tornati a salire i reati, ai livelli pre covid. Salgono, di quasi il 10%, le rapine, le percosse e gli omicidi; anche il dato delle truffe on line fa riflettere, più 10%. In testa per reati in rapporto alla popolazione ci sono le metropoli: Milano, Roma e Firenze. Subito sotto, al quarto posto, con 20.418 denunce per 100mila abitanti, si attesta Rimini. Precede Torino e Bologna. Tutt'altra classifica per la provincia di Pesaro e Urbino, che si attesta al 92esimo posto su 106; Le denunce nel 2023 sono state 9.029.

Spulciando le classifiche di settore, la città rivierasca guadagna però posizioni, soprattutto nelle estorsioni, dove si colloca in seconda posizione e nei furti, dove scende di un gradino sotto Milano e Roma. Con oltre 3 mila 200 furti.

Non va meglio al capoluogo emiliano-romagnolo. Bologna sesta nella classifica generale dell'indice di criminalità. nella top 20 rientrano anche Modena (16ª); Ferrara (17ª) e Ravenna (20ª). PIù staccata, al 32esimo posto, Forlì-Cesena.

