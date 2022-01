In fila per il tampone, Gianfreda: “Situazione critica, ma sotto controllo”

Con Omicron, anche Rimini sotto pressione. Aumentano in maniera esponenziale i contagi: oltre 10mila riminesi in isolamento (oggi 3 morti e 919 nuovi positivi). Si teme per la tenuta dei servizi essenziali. Per l'Assessore alla Sanità, Kristian Gianfreda: “La situazione è critica, ma sotto controllo”, grazie anche all'avanzare della campagna vaccinale e ad un lavoro in sinergia tra Comune, Usl e volontari della Protezione Civile. Anche oggi prosegue intensa l'attività di tracciamento e screening nei drive through del territorio. E da domani il drive del Colosseo amplia l'apertura: dalle ore 8.30 alle ore 18, riservato al 'percorso guarigione'.

Nel video, l'intervista all'Assessore alla Sanità di Rimini, Kristian Gianfreda