In Italia questa settimana attesi 2 milioni 200mila dosi di vaccini: anche il primo carico di Johnson&Johnson

In Italia buone notizie sul fronte delle vaccinazioni: questa settimana arrivano 2 milioni e 200mila dosi. Se tutto va come deve, aprile sarà davvero il mese cruciale per le vaccinazioni: da oggi e fino a mercoledì è previsto un nuovo carico settimanale di Pfizer, circa un milione e mezzo di dosi, cui si aggiungeranno altre 400mila di Moderna. Il richiamo per questi due vaccini si può allungare a 42 giorni, non più a 21 e 28. Domani 360mila dosi saranno stoccate nell'hub del ministero della Difesa a Pratica di Mare, e di queste 184.800 riguardano il primo carico di Johnson&Johnson, mentre altre 175.200 sono di AstraZeneca. Sono 13 milioni i vaccinati in Italia, quasi 4 milioni già col richiamo.









Per il ministro della Salute Speranza, che parlerà giovedì alla Camera proprio sui vaccini, se si riuscirà a provvedere alla somministrazione per la maggior parte delle persone, quest'estate ci si potranno consentire molte più libertà. Intanto oggi tornano a scuola quasi 6 milioni 600mila studenti, un milione in più della settimana scorsa, di cui 400mila solo in Lombardia. Quasi tutta Italia è arancione, le uniche 4 Regioni rosse sono Campania, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta. In Germania superata quota 3 milioni di contagiati da Covid 19: il Paese europeo, con oltre 83 milioni di abitanti, finora ha riportato quasi 78.500 decessi da coronavirus, mentre i guariti sono 2 milioni 68mila.