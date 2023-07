Incendi: notte di fuoco in Sicilia, canadair a Palermo e Messina. A Catania mancano luce e acqua

Italia verso lo stato d'emergenza in 5 regioni, tra la tempesta che ha colpito la Lombardia e gli incendi che divampano in Sicilia. La decisione oggi in Consiglio dei Ministri. Intanto è stata una intensa notte di lavoro per vigili del fuoco e il personale del corpo forestale della Regione Siciliana, impegnati costantemente a fare fronte all'emergenza incendi che ha colpito l'isola. Canadair in azione nel Palermitano e nel Messinese; notte di fuoco nel Catanese dove le fiamme hanno attaccato la pineta dei Monti Rossi di Nicolosi e costretto all'evacuazione un camping e altre strutture.

Un vasto incendio sta distruggendo anche la Timpa di Acireale, preziosa area a verde protetta, con le fiamme che si avvicinano alle frazioni marinare di Acireale. Vasti incendi sono in corso anche a Zafferana. Preso d'assalto il numero di emergenza 095484000 in funzione h24 nel Centro operativo comunale di protezione civile di Catania da parte di cittadini che chiedono assistenza e informazioni di vario tipo, soprattutto connesse alla mancanza di energia elettrica e di acqua ma anche per essere messi in contatto coi vari servizi assistenziali e ospedalieri.