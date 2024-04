Incendio in un'abitazione a Santarcangelo [Fotogallery]

Un incendio questa mattina in un'abitazione a Santarcangelo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere l’area in sicurezza. L’incendio è scoppiato attorno alle 10.45 e ha interessato il primo piano dell’abitazione, in una zona nei pressi della stazione ferroviaria e poco distante dalla caserma dei Carabinieri.

Proprio i Carabinieri si sono subito precipitati sul posto, supportati dai Vigili del Fuoco. La situazione è sotto controllo e non si registrano feriti, mentre sono ingenti i danni alla casa.