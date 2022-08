Nel video, l'intervento dei Vigili del fuoco di Forlì

A fuoco un garage, a Forlì, nel primo pomeriggio di domenica. Tre squadre dei Vigili del fuoco sono così intervenute, verso le 14.45, in via Del Bosco per spegnere le fiamme che avevano coinvolto materiale vario e mettere in sicurezza l’area. Sul posto i Carabinieri che hanno bloccato la strada per permettere le operazioni di soccorso.