Incendio nell'aeroporto di Catania: ipotesi colposa o dolosa

Incendio colposo o doloso: sarà una di queste due ipotesi di reato che la Procura di Catania contesterà nel fascicolo, al momento senza indagati, sul rogo nello scalo internazionale Vincenzo Bellini. "Al momento - spiega il procuratore Carmelo Zuccaro - è troppo presto per fare ipotesi: attendiamo la prima relazione sul caso e poi decideremo. Faremo accertamenti, come d'abitudine, anche su interventi e prevenzione, senza lasciare alcunché al caso. Al momento registriamo che non ci sono stati feriti. Speriamo che l'aeroporto riapra al più presto perché è determinante per la città e la Sicilia". Voli sospesi fino alle 14 del 19 luglio.