Incidente mortale a Pinarella di Cervia: conducente positivo all'alcoltest, arrestato per omicidio stradale

Incidente mortale all'alba di questa mattina a Pinarella di Cervia, in Via Tritone all'incrocio con Via Pinarella. Nello scontro tra due auto ha perso la vita una donna di 29 anni. Due i feriti: una 50enne trasportata all'Ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità; lesioni più lievi per un uomo sulla trentina. Entrambi erano in viaggio con la 29enne deceduta. “Il conducente dell'altra vettura coinvolta nell'impatto, - riferisce l'Ansa - è stato trovato positivo all'alcoltest ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale”.