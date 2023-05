Incidente mortale a Santarcangelo: cicloturista francese finisce sotto un camion

Drammatico incidente, nel primo pomeriggio di lunedì, in via Trasversale Marecchia – la SP49 –, nel comune di Santarcangelo di Romagna. Un gruppo di cicloturisti francesi, che alloggia a Cesenatico, stava procedendo in direzione monte quando, all'altezza di via Saragusa, si è trovato vicino ad un camion che viaggiava nella stessa direzione. Una donna del gruppo, per cause al vaglio della Polizia locale, è finita sotto il mezzo pesante. Lo scontro è stato letale; la ciclista è morta sul colpo sotto gli occhi del marito. La strada è stata chiusa per poter congelare tutti gli indizi che serviranno agli inquirenti per fare luce sul sinistro mortale. Camionista, ciclisti e conducenti di passaggio sono stati ascoltati dalla Polizia come testimoni.