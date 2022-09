Incidente mortale a Vallecchio, uomo schiacciato dalle forche di un trattore

Alcune immagini del luogo dell'incidente

È finito sotto le forche posteriori di un trattore mentre stava lavorando in un allevamento di suini ed è morto per i traumi riportati in seguito alla caduta e allo schiacciamento. È quanto accaduto questa mattina a un operaio di 56 anni in via Mezzanotte, in località Vallecchio, nel comune di Montescudo, a poche centinaia di metri dal confine con San Marino. L'uomo, secondo quanto appreso, stava lavorando da solo ed era andato a fare qualcosa dietro al trattore. Per quello che pare essere stato un cedimento meccanico del mezzo, riporta il Corriere Romagna, ne è stato travolto. La moglie, non vedendolo rientrare a casa per pranzo, è andata a cercarlo e ha trovato il corpo. Ha allertato i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica.