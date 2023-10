Incidente mortale in Abruzzo: deceduto centauro riminese

Incidente mortale in Abruzzo nella giornata di ieri, nella quale ha perso la vita un 49enne di Rimini. L'uomo era in strada a Campotosto, in provincia de L'Aquila quando è caduto a terra: sarebbe a quel punto stato investito da un altro centauro che proveniva dalla parte opposta della strada e non è riuscito a evitarlo. Una dinamica che dovrà essere confermata dai rilievi. L’incidente ha provocato il ferimento di altri due centauri, non gravi.

L’impatto si è registrato lungo la strada Regione 577. Sul posto sono interventi gli operatori del 118, in elicottero, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 49enne riminese.