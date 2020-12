Inclusione sociale al centro della campagna di Pubblicità Progresso "#primopasso"

“Serve fiducia per la coesione sociale”. Pubblicità Progresso raccoglie l'appello del Presidente della Repubblica con la nuova campagna. Si chiama “#primopasso”, quel passo che tutti siamo chiamati a fare verso gli altri – dice il Presidente Andrea Farinet - per ridurre le distanze in una fase così drammatica per la nostra società”. Pubblicità Progresso, da sempre al servizio della crescita civile e della stessa coesione sociale del Paese, con campagne mediatiche entrate nel cuore degli italiani”, dice il Vice Presidente Giangi Milanesi, partendo dalla parola chiave “fiducia”. Presenta il nuovo logo, porta testimonianze e tanti contributi, da parte di esperti di media e comunicazione sociale, istituti di ricerca e di mercato, il sostegno dei soci promotori - fra i quali la stessa San Marino RTV – e naturalmente, in anteprima, il nuovo spot.





Nel video, estratti dagli interventi del Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso, Andrea Farinet e del Vice Presidente, Giangi Milanesi