Incontro Draghi-Conte, il leader M5S: "Disposti a restare nel Governo, ma servono risposte concrete"

Sono state giornate di tensione per la politica italiana, con lo spettro dell'uscita del MoVimento 5 Stelle dal Governo che aleggiava su Palazzo Chigi. Oggi il faccia a faccia tra il presidente del Consiglio Draghi e il leader dei pentastellati Conte, che ha illustrato al primo le richieste del suo partito, definite questa mattina durante il Consiglio nazionale in sede 5 Stelle. "Siamo disponibili a condividere la responsabilità di Governo - spiega Conte dopo l'incontro - come fatto fin qui ma occorre un forte segno di discontinuità". Tra i punti affrontati da Conte, in particolare, il reddito di cittadinanza, il salario minimo, il cuneo fiscale, il Superbonus e il caro bollette.

“Occorre ci siano risposte precise e risolutive – continua l'ex premier – che possano costituire valide motivazioni per convincerci a proseguire nel sostegno al Governo – conclude –. Ci aspettiamo un risposta entro luglio”. L'incontro tra il premier e il leader del M5s viene definito "positivo e collaborativo" da fonti di Palazzo Chigi. Intanto il Governo pone alla Camera la questione di fiducia sul decreto Aiuti, nel testo della commissione. Maggioranza ancora divisa ma il tempo stringe: la conversione in legge deve avvenire entro il 16 luglio e manca ancora il via libera del Senato.

Nel video l'intervista a Giuseppe Conte, presidente del MoVimento 5 Stelle