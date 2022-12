Indino: "Pos? I veri evasori sono le multinazionali che operano nell'online"

Nel Paese si discute da giorni sul tema dei pagamenti in contanti e elettronici: "Come ho già detto più volte, credo che gli evasori fiscali vadano ricercati altrove, fuori dai negozi. Ci sono situazioni in cui non si evade, non si elude, ma si trovano meccanismi legali per non pagare le tasse. Esempi lampanti sono le multinazionali che operano nel commercio on-line, sviluppando giri d'affari di centinaia di milioni di euro e pagando al nostro Paese una cifra irrisoria, sfruttando le sedi in nazioni con basse imposizioni fiscali. Ecco perché comprare sotto casa è anche un gesto etico".

E' quanto sostiene, in una nota, il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino. "È dibattito di questi giorni - osserva - anche l'utilizzo dei Pos per i pagamenti, con i commercianti additati fin troppo spesso come evasori fiscali solamente perché chiedono di azzerare il costo delle commissioni sui piccoli pagamenti elettronici, che possono essere anche più alte del guadagno stesso che fanno su quella vendita".

Quindi, prosegue Indino tornando al tema delle multinazionali che operano online, "invito ancora una volta il Governo a fare di più affinché le aziende che operano e fanno profitti in Italia paghino le imposte come il resto degli operatori economici che hanno sede nel nostro Paese. Non capisco davvero come non si possa trovare una soluzione giusta su questo aspetto - conclude - facendo una volta per tutte chiarezza e riportando il settore del commercio a sottostare ad un semplice, ma fondamentale principio per chi fa impresa: stesso mercato, stesse regole".