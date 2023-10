Inseguimento nella notte a Riccione: gazzella dei Carabinieri distrutta e militari ricoverati a Cesena

Folle inseguimento nella notte a Riccione che si è concluso con una gazzella dei Carabinieri distrutta e i militari feriti nella carambola. Secondo le prime ricostruzioni, attorno alle 21.30 la pattuglia era impegnata in un posto di controllo quando avrebbe intimato l'alt ad una vettura: il conducente avrebbe però ignorato il segnale a accelerato la sua corsa. I Carabinieri si sono quindi lanciati all'inseguimento, ma sono stati speronati dal fuggitivo che ha distrutto la parte anteriore della gazzella per poi far perdere le proprie tracce.

Nello scontro i due militari sono rimasti seriamente feriti e, soccorsi dal 118, sono stati poi trasportati d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita ma risultano tutt'ora ricoverati. Al momento i carabinieri della Perla Verde stanno cercando ulteriori testimoni dell'incidente e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza con la speranza di individuare elementi utili per ricostruire sia l'inseguimento che l'incidente e individuare l'auto fuggita.