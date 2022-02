Istat: schizza l'inflazione. Cambia il paniere: entrano tamponi e saturimetri

Effetto Covid sulle abitudini di spesa delle famiglie: cambia la gamma di prodotti che l'Istat considera per calcolare l'inflazione. Impatto della pandemia che, tra restrizioni e ricadute psicologiche, fa entrare nel paniere la sedia da PC, la friggitrice, ma anche i saturimetri e i test rapidi per Covid, compare anche la psicoterapia individuale. Entrano anche il pane di altre farine, gli occhiali da lettura senza prescrizione. Evoluzione dei comportamenti di spesa che registra oggetti caduti ormai in disuso: escono dal paniere i compact disk e gli Hoverboard.

In parallelo dall'ISTAT il dato sull'inflazione a gennaio: un balzo fino al + 4,8% su base annua, mai cosi' alta dal 1996. Una fiammata del caro vita su cui pesano più di tutto proprio i beni energetici, schizzati a un +38,6%, ma accelerano anche i beni alimentari, per la cura della casa e della persona, con un carrello della spesa più pesante del 3,2%.