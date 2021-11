Italia: da oggi nuove regole per i cortei

“La circolare con le nuove regole sui cortei è stata inviata a tutti i questori e prefetti e le norme sono attive già da oggi” così il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia ha annunciato le nuove misure per i cortei. La prima novità riguarda i percorsi: vengono vietate le manifestazioni nei centri storici delle città così come quelle nelle vie dello shopping. I manifestanti dovranno restare lontani dai cosiddetti obiettivi sensibili e ad eccezione di particolari “esigenze e garanzie” i cortei saranno proprio vietati. In tutto questo obbligo di mascherina per tutti i partecipanti anche all'aperto. A Cattolica già la scorsa settimana il questore Francesco De Cicco aveva vietato, ad una manifestazione no green pass, di sfilare per le vie del centro. “Manifestare si ma con regole” ha evidenziato la Ministra degli Interni Luciana Lamorgese.

Fronte contagi sono 7.891 i nuovi positivi su 487.618 tamponi e 60 i decessi. Il tasso di positività è all'1,6%, quasi il doppio rispetto ieri e sono 423 (+2) i ricoveri totali in intensiva intensiva. "Dal primo al via terza dose anche per le persone tra i 40 e 60 anni” ha annunciato il ministro della salute Roberto Speranza. Sul green pass, spiega, il governo valuterà se modificarne la validità "se emergeranno nuovi dati". In Emilia Romagna 549 nuovi casi e 8 decessi di cui uno nel riminese, si tratta di una donna di 91 anni.