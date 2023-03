Italia, in arrivo il nuovo fisco: martedì confronto con le parti sociali

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Il governo Meloni si prepara alla prossima sfida, la riforma fiscale, con la possibile eliminazione dell'Irap, anche se per ora pare solo per artigiani e commercianti, ma anche investimenti, detassazione del reddito d'impresa rispetto agli investimenti, revisione dei regimi d'interessi passivi. Da domani quindi, a Palazzo Chigi arriveranno i sindacati per un confronto, poi mercoledì sarà la volta di associazioni di categoria e ordini professionali. Intanto questa mattina la presidente del Consiglio Meloni, insieme ai ministri dell'Interno Piantedosi e alla Difesa Crosetto, coi vertici dei servizi segreti hanno tenuto una nuova riunione sull'emergenza migranti, mentre il nuovo decreto approvato nel consiglio dei ministri tenutosi a Cutro arriverà in Senato per essere assegnato alla commissione Affari costituzionali. Servono però modifiche, soprattutto alle misure sulla protezione speciale umanitaria, su cui c'è stata una interlocuzione tra Quirinale e Palazzo Chigi. Il tutto mentre non si placano le polemiche, non solo per gli oltre 70 migranti annegati a Steccato di Cutro, tra cui almeno 30 bambini, ma anche agli ultimi inabissati in acque libiche. Il ministro Crosetto accusa la Russia per questo “aumento esponenziale del fenomeno migratorio – scrive – parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner, mercenari al soldo della Russia, sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni paesi Africani. Ue, Nato e Occidente – conclude – devono vigilare”.

Nel video l'intervento di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico