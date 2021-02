Italia: in Cdm proroga di un mese del divieto di spostamento tra regioni

In Consiglio dei Ministri la proroga di un mese del divieto alla mobilità tra regioni, che scade il 25 febbraio. La nuova 'dead line' dello stop alla mobilità anche tra zone gialle - sulla quale c'è il consenso dei governatori - sarebbe così il 27 marzo. Sarà confermata anche la possibilità di fare visita ad amici e parenti, ossia la regola, per ora valida fino al 5 marzo, che consente di spostarsi verso un'altra abitazione privata massimo in due persone, più i figli minori di 14 anni. Da domani in arancione Ancona e altri 19 comuni della provincia. "Con le varianti continuare con le restrizioni è indispensabile", secondo Speranza. Gelmini assicura alle regioni decisioni "tempestive ma condivise". Il tasso di positività nazionale al Covid risale al 5,4%. Ieri altri 232 i decessi. A fine marzo l'Italia arriverà a 13 milioni di dosi di vaccino ricevute da inizio campagna, dice Locatelli. Intesa per la partecipazione dei medici di base alle somministrazioni.