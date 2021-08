Italia nella morsa del caldo. E anche gli incendi non danno tregua

15 città italiane da bollino rosso, domani saranno 17. Un week-end di Ferragosto infuocato: caldo record che si riflette anche sul Mar Mediterraneo con temperature dell'acqua molto alte. In base ai dati Enea si rischia infatti un'ondata di calore marino di alcuni giorni che potrebbe creare problemi agli organismi marini ed aumentare addirittura la possibilità di precipitazioni intense, compresi cicloni.

Dalle temperature roventi alla tempesta, dunque. L'anticiclone africano Lucifero che attanaglierà l'Italia almeno fino a domenica lascerà spazio tra lunedì e martedì prossimi a temporali, grandinate e locali nubifragi, ed un calo termico di 12 gradi specie al Centronord, ma anche al Sud.

E proprio il Sud ad oggi sta vivendo l'altra grande emergenza, quella legata agli incendi. Bruciano ancora Sicilia e Calabria: i vasti roghi continuano a divorare intere aree boschive. Situazione monitorata anche dal presidente del Consiglio Mario Draghi: il governo italiano metterà in cantiere un programma di ristori per le persone e le imprese colpite, insieme a un piano straordinario di rimboschimento e messa in sicurezza del territorio. Oggi il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio sarà a Reggio Calabria per una verifica sul campo.