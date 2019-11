Italia Oggi: Rimini Provincia meno sicura d'Italia

Piazza Tre Martiri, Rimini

Secondo alcuni, gli imponenti flussi turistici – specie nel periodo estivo – finirebbero per “falsare” il dato relativo alla perpetrazione di reati, parametrato al numero di residenti. Ma la classifica di Italia Oggi ed Università La Sapienza – in collaborazione con Cattolica Assicurazioni – ha comunque un impatto negativo non indifferente sull'immagine del Riminese. La Provincia, infatti, anche nel 2019 è considerata la meno sicura d'Italia; un gradino più su c'è Milano. Situazione che sostanzialmente conferma la recente ricerca del Sole 24 Ore, sull'indice di criminalità annuale. In quel caso – tuttavia – le posizioni erano invertite. Tornando alla pubblicazione di Italia Oggi, un piccolo sorriso – per Rimini, e il suo circondario – sembra venire dal settore “tempo libero e turismo”, dove si registra una seconda posizione assoluta, subito dopo Siena. Tutto ciò a conferma dello spirito di accoglienza degli abitanti della Riviera Romagnola. Ma le brutte notizie tornano nella classifica principale, quella sulla qualità della vita, dove quest'anno eccelle Trento. Rimini è invece in 60esima posizione, in calo di 3 posti rispetto allo scorso anno. Nel 2017 era 50esima. Tutto ciò nella domenica nella quale si celebra la “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada”. In questo caso è positiva la diminuzione – nel 2018 – del numero complessivo di incidenti, rilevati nel territorio del Comune di Rimini. Cresce, invece, il numero dei cosiddetti “pirati della strada”. 34, dall'inizio dell'anno, le omissioni di soccorso avvenute in città dopo un sinistro.