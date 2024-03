Italia: via libera alle missioni internazionali. L'intervista a Lorenzo Guerini

Nel video l'intervista al presidente del comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica, Lorenzo Guerini

Via libera della Camera e del Senato alla missione Euam in Ucraina, alla missione Levante per gli aiuti umanitari a Gaza e alla missione Aspides nel Mar Rosso. Su quest'ultima è stata approvata la mozione del M5s che esplicita il carattere difensivo della missione. Respinto il punto della risoluzione del Pd sul ripristino dei fondi Unrwa per le Ong che operano in Palestina e in Israele. Tajani: 'Sul piano politico-diplomatico, essenziale raggiungere un cessate il fuoco sostenibile a Gaza'.

Tra i primi a giungere a Montecitorio Lorenzo Guerini, il Presidente del Copasir, l'organismo che ha il compito di verificare che le attività dell'apparato di intelligence si svolgano nel pieno rispetto della Costituzione. L'esponente Pd, ex ministro della Difesa nel Governo Draghi, spiega le ragioni del voto quasi unanime del Parlamento (contrari solo Alleanza Verdi Sinistra) ad una missione difensiva, che non sbarcherà mai sulla terraferma.

